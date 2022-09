Məşqçisi 16 yaşlı qızı biabırçı formada qucaqladı - “Bir daha olmaz” / VİDEO

ABŞ-da keçirilən tenis turniri zamanı diqqətçəkən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 16 yaşlı çexiyalı qız idmançı Sara Bejlekin növbəti turnirə vəsiqə qazanması münasibətilə yaxınları onu təbrik edib. Qəribəsi odur ki, atası və məşqçisi onu təbrik edərkən dodaqlarından öpərək, ombalarına toxunub. Görüntülər etirazlara yol açıb. Məsələ barədə açıqlama verən 16 yaşlı idmançı bunun normal olduğunu ifadə edib. O bildirib ki, bu cür davranış komandanın təbii reaksiyasıdır. “Bəziləri üçün uyğunsuz görünə bilər. Bunu komanda ilə danışdıq daha olmayacaq.Çexiyada oxşar hadisə olsaydı, heç kim fikir verməzdi” – idmançı deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.