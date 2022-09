BMT Rusiyaya təşəkkür etdi

BMT Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin missiyasının təhlükəsizliyini təşkil etdiyinə görə Rusiyaya təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə müfəttişlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Rusiya öhdəliyi yerinə yetirib.

Qeyd edək ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin missiyası Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Enerqodar şəhərindəki Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına daxil olublar. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəhbəri Rafael Mariano Grossinin rəhbərlik etdiyi heyət rusların qurduğu yoxlama postlarından keçərək, AES-ə daxil olublar. Heyət AES-də araşdırmalar aparacaq.

