Azərbaycanın Zaqatala rayonunda dağlı ərazidə baş verən meşə yanğınları hələ də davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yanğınla bağlı videolar paylaşılıb. Qeyd edilib ki, meşələrdə davam edən yanğının ram etmək mümkün deyil. İsti hava şəraiti, mürəkkəb relyefli ərazilər meşə yanğınlarının qarşısını almaqda çətinlik törədir.

Yerli sakinlər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğınların söndürülməsi üçün çalışırlar.

