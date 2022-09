Rayonlarda orta kredit faizləri Bakı ilə müqayisədə kəskin yüksəkdir - İqtisadçı

"Rayonlarda orta kredit faizlərinin Bakı şəhəri ilə müqayisədə kəskin yüksək olmasıdır. Belə ki, orta kredit faizi Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonunda 19.47, Mil-Muğanda 19.02, Şirvan-Salyanda 18.88, Qarabağda 18.74, Lənkəran-Astarada 18.65, Qazax-Tovuzda 18.25, Mərkəzi Aranda 18.18 faizdir. Digər iqtisadi rayonlarda da orta kredit faizləri paytaxt ilə müqayisədə çoxdur. Bəzi rayonlarımızda orta kredit faizləri Bakıya nisbətən 2 dəfə yüksəkdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, Mərkəzi Bankın məlumatında Bakıdan sonra ölkə üzrə ən aşağı orta kredit faizləri Naxçıvandadır. Bundan başqa, Azərbaycan üzrə orta kredit faizi 12.12 faiz olduğu halda, bu göstərici Bakıda 10.68, Naxçıvanda isə 13.04 faizdir:

"Qeyd edək ki, orta faiz hesablanan zaman bura yalnız istehlak kreditləri deyil, eyni zamanda bütün növ biznes borclanması da daxildir. Bu baxımdan, istehlak kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi daha yüksəkdir. Rayonlarda orta faizlərin yüksək olması ümumi kredit portfelinin strukturunda biznes kreditlərinin payının az olması ilə bağlı olsa da regionlarda yüksək faizlər daha çox borclanma yaradır. Eyni zamanda, regionlarda sərmayə qoyluşunun artırılması üçün ucuz kredit alətindən daha çox istifadə olunması vacibdir. Ümumi kredit portfelinin də 80 faizə yaxını paytaxtın payına düşür. Bu da bölgələrdə kredit qoyluşlarının Bakı ilə müqayisədə xeyili az olduğundan xəbər verir. Bu isə o deməkdir ki, Mərkəzi Bank tərəfindən kredit portfelində və faizlərində regional disbalansın azadılması və eləcə də bank sektorunda rəqabətin gücləndirilməsi ilə bağlı sistemli və daha ünvanlı tədbirlərin genişləndirilməsinə ehtiyac var".

