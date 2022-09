"Qızın əynində paltarı yoxuydu, sevgilisi həbsxanadan dünən çıxmışdı" - Bakıdakı dəhşətli hadisənin TƏFƏRRÜATI

Lökbatan qəsəbəsi, “Qobu Park-1” yaşayış kompleksinin beşinci mərtəbəsindən özünü ataraq ölən Dildar Orucovayla bağlı yeni faktlar ortaya çıxıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Dildar Orucovanın qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu şəxs olub və həmin şəxs dünən həbsxanadan çıxıb:

“Bina 7-də yaşayırdılar. Əri ilə rəsmi nikahı yox idi. Oğlan narkomandır və buranın sakini deyil. Biz qadının intihar etdiyini düşünmürük. Çünki qadının üzərində paltar yox idi, bir insan çılpaq intihar eləməz. Düşünürük ki, əri ilə münaqişə yaşayıb”, - deyə mənbə bildirib.

10:24

