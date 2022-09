Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar, yeni təlim uçuşu ilinin açılışını F-16 təyyarəsi ilə uçaraq qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hulusi Akar qırıcı ilə Egey dənizi üzərində uçub. Hulusi Akarı digər qırıcının sükanı arxasında olan Hava Qüvvələri komandanı Atilla Gülan müşayət edib.

