Azərbaycanın FIFA referisi İnqilab Məmmədov təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, o, Avro Çimərlik Futbolu Liqasının (EBSL) Superfinal mərhələsinə təyinat alıb.

Bu mərhələnin oyunları isə sentyabrın 8-dən 11-dək İtaliyanın Kalyari şəhərində keçiriləcək.

