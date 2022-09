Sürücü qəzadan sonra əzilmiş maşınla yoluna davam etdi - Bu halda onu hansı cəza gözləyir?

Bu gün paytaxt yollarında maraqlı görüntü lentə alınıb.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə göndərilən fotoda taksi kimi istifadə edilən avtomobilin qəza etdikdən sonra yoluna davam etməsi görülüb. Bəs bu halda sürücüləri hansı cəza gözləyir?

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərli saytımıza bildirdi ki, hadisənin fəsadlarına uyğun münasibət bildirilir və 2 hala görə dəyərləndirmə aparılır:



"Qəza baş verən gündən sonra sürücü bu formada hərəkət edə bilməz. Çünki yolda olarsa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-ci maddəsinə uyğun məsuliyyət yarana bilər. Amma qəza baş verən zaman avtomobil əgər təhlükəsizlik baxımından çox kritik vəziyyətdə deyilsə, ərazidən mütləq uzaqlaşdırılmalıdır ki, digər nəqliyyat vasitələri üçün maneə yaranmasın, hərəkətin fasiləsizliyi təmin olunsun. Hadisədən sonra polis qəza barədə məlumatları götürür, müvafiq sənədlər tərtib olunub. Hadisə ilə bağlı "forma 4" (dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün zərərçəkənin barəsində sığortaya təqdim olan arayış), bundan əlavə "forma 3" yəni hadisəni təsdiq edən arayış ( profaktoriyaya qəbul üçün əsas tutulan arayış) götürməlidir. Profaktoriya "forma 3" arayışı olmadan qəzalı avtomobili təmirə qəbul edə bilməz. Əks halda, İXM-nin 345. 2-ci maddəsinə əsasən məsuliyyəti yaranacaq".

Araz Əsgərli qeyd edir ki, sürücü avtomobilini qəzalı vəziyyətdə idarə edirsə, artıq qayda pozuntusuna yol verir:

"Bəzən elə qəza olur ki, evakuator xidməti qaçılmaz olur. Yəni avtomobilin hərəkəti mümkünsüz olur. Bu daha çox ağır qəzalarda istifadə edilir. Bəzən isə hadisə yerində maşın əzilir, həmin ərazidən dərhal uzaqlaşdırılması zərurəti yaranır. Əgər bu prosesi icra etmək üçün də çətinlik yoxdursa, vəziyyətə uyğun adekvat qərar qəbul edilir. Belə halda hər hansı bir qanun pozuntusu yoxdur. Pozuntu o zaman ola bilər ki, avtomobil qəzalı vəziyyətində idarə edilir, profaktoriyaya aparılmır. Bu zaman yol polisi istehsalçı tərəfindən müəyyən olunmuş texniki nasaz idarə olunan avtomobilin sürücüsünün etdiyi qayda pozuntusuna görə, İXM-nin 96-cı maddəsinə uyğun olaraq hərəkətdən uzaqlaşdırır".

