Moskvada taksi sifariş xidməti olan “Yandex Go” kiber hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, haker yüzlərlə taksini eyni ünvana çağırıb. Nəticədə böyük tıxac əmələ gəlib. Tıxacın aradan qaldırılması üçün bir neçə saat vaxt lazım olub. Məlumata görə, xaker proqramdakı boşluqdan istifadə edərək, yüzlərlə taksini eyni ünvana çağırıb. Xakerin ukraynalı olduğu irəli sürülür. Şirkət nöqsanı aradan qaldırmaq üçün tədbirlər həyata keçirdiyini açıqlayıb.

