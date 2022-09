Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Rəfiqə Hüseynzadəyə “Şöhrət” ordeni təqdim olunub.

Metbuat.az SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu gün SOCAR vitse-prezidenti Rəfiqə Hüseynzadənin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərancamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmasına həsr olunmuş tədbir keçirilib.

SOCAR prezidenti Rövşən Nəcəf yüksək mükafatı R. Hüseynzayə təqdim edərək SOCAR kollektivi adından təbrik edib.

