“Amerika Bölünmüş dövlətləri” - Ölkəni “parçaladılar” - ŞOK MANŞET

“The Economist” nəşri müzakirə mövzusuna çevrilən “ABŞ dağılacaq” nəzəriyyəsini üz səhifəsinə daşıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəşr bununla bağlı üz səhifəsində foto paylaşıb. Fotoda Azadlıq heykəlinin sütünları ikiyə ayrılmış və ayaqları açılmış vəziyyətdə dayanmağa çalışdığı əks olunub. Nəşr yazır ki, ştatların müstəqil fəaliyyət yürütməsi və qanunlar qəbul etməsi, ölkədə bölünmə təhlükəsi ortaya çıxara bilər. Müəllif, prezident Donald Tramp vəzifədən uzaqlaşandan sonra onun tərəfdarlarının Konqres binasına hücumuna diqqət çəkərək, ABŞ-da vətəndaş müharibəsinin mümkün olduğuna işarə edib. Məqalədə Kaliforniya və Texasda qəbul edilən iki qanuna diqqət çəkilib.

Qeyd edilib ki, federal hökumət qanunlara qarşı çıxsa da, əyalət məclisləri qanunu təsdiq edib. Qanuna görə, Kaliforniyada 2035-ci ildən sonra benzinlə işləyən avotmobillərin hərəkəti qadağan edilib.Texasda isə səbəbindən asılı olmayaraq hamilə qadınların uşaqdan imtina etməsi qadağan edilib. Qadın təcavüz nəticəsində hamilə qalsa belə o uşaqdan imtina edə bilməz. Müəllif qeyd edir ki, bu qanunlar hələlik ciddi etiraz yaratmasa da, bu, ölkənin parçalana biləcəyini nümayiş etdirir.

