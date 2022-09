Rumıniya Türkiyədən PUA almaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın “Digi24” nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rumıniya 18 PUA üçün 300 milyon dollar ayırıb. Məlumata görə, Müdafiə Nazirliyi türk PUA-larının alınması üçün parlamentə təklif göndərib. Təklif təsdiq edilərsə, Türkiyəyə müraciət ediləcək. Məlumatda Türkiyə PUA-larının son texnologiya ilə təmin olunduğu diqqətə çatdırılıb.

