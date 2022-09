"Qarabağ" futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov Rusiya Premyer Liqasında çıxış edən "Ximki" klubundan təklif alıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi bu təklifi rədd edib. Bundan sonra sözügedən klubda baş məşqçi Nikolay Pisarevi Spartak Qoqniyev əvəzləyib.

Qeyd edək ki, "köhlən atlar"ın çalışdırısı daha öncə "Hatayspor"dan gələn təklifi də geri çevirib.

