Ukrayna ordusu Xerson şəhərində rus hərbçilərin olduğu binanı bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum zamanı əvvəllər “milis məktəbi” olan binaya bir neçə raket atılıb. Hadisə zamanı binada 200 rus hərbçinin olduğu bildirilir. Onların əksəriyyəti Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları olub. Hücum zamanı ölən hərbçilərin sayı barədə məlumat açıqlanmayıb.

