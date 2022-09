Astara rayonunun Şəvqo kəndi yaxınlığında baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həyata keçirdiyi zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində söndürülüb.

Metbuat.az-a bu barədə a FHN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yanğın nəticəsində təxminən 2 hektar sahədə kol-kos və qurumuş ağaclar yanıb. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən söndürülüb.

