Cavanşir Məmmədov məclislərə dolanmaq üçün getdiyini dedi, Zaur sözünü kəsdi - VİDEO

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist, müğənni Cavanşir Məmmədov "Həmin Zaur" verilişində deyib: "Azərbaycanda ən çox toya gedənlərdən biri mən olmuşam, biri də Səməd. Mən yekəxana adam deyiləm. Nə var, onu deyirəm. Şou proqramlarına getməkdə məqsədim dolanışıq üçündür. Həm də bizi istəyirlər".

Aparıcı Zaur isə onun sözünü kəsərək "mən sizi illərdir tanıyıram, siz illərlə də toy olmasa yaşamınız, şəraitiniz var" deyərək onun pula ehtiyacı olmadığı deyib.

