Dünyada siyasətçilərə qarşı sui-qəsd cəhdləri artır

Siyasətçilər bu gün Argentinanın vitse-prezidenti Kristina Fernandez de Kirşnerə qarşı sui-qəsdə cəhdi xəbəri ilə oyandılar. Bu, artıq onları narahat etməyə başlayıb.

Metbuat.az xatırladır ki, 2 ay bundan öncə də Yaponiyanın keçmiş baş naziri Şinzo Abe Nara şəhərində kütlə qarşısında çıxışı zamanı silahlı hücum nəticəsində öldürülüb. Qeyd edilir ki, qətli törədən şəxs Abenin siyasətindən narazı olub.

Siyasətdə bu cür hadisələrin sayı heç də az deyil. Belə ki, keçən ay Fələstin Fəthi Hərəkatının yüksək vəzifəli təhlükəsizlik məmuru Səid Ələddin keçən ay Livanın Ayn Hilve düşərgəsində öldürülüb.

Liviya, Tunis və Yəmən kimi ölkələr siyasi fəalları və hökumət rəsmilərini hədəf alan oxşar hadisələrin şahidi olurlar. Həmçinin Livanda Hizbullahı tənqid etməsi ilə tanınan siyasi fəal Lokman Səlim ölkənin cənubunda öldürülüb.

Ötən il isə Haiti Prezidenti Jovenel Moiz yaşadığı evə naməlum silahlıların hücumu nəticəsində qətlə yetirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.