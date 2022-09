Rusiyanın "Ximki" klubunun Müşahidə Şurasının üzvü Roman Teryuşkov "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun komandanın sükanı arxasına keçməkdən imtina etməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sport-Ekspress" nəşrinə açıqlama verən funksioner "Ximki"nin 50 yaşlı mütəxəssislə əlaqə saxlamadığını söyləyib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl jurnalist İvan Karpov Qurban Qurbanovun Rusiya komandasından imtina etdiyi barədə məlumat yayıb.

