"Qarabağ" "Frayburq"a qarşı keçirəcəyi UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin I tur matçı üçün Almaniyadakı azarkeşlərə müraciət edib.

Metbuat.az "köhlən atlar"ın rəsmi feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, "Europa Park" stadionunda görüşü izləmək istəyən fanatlar N-16 və N-17 sektorlarının giriş qapısından bilet ala bilərlər. Biletlərin qiyməti 29 avrodur.

Qeyd edək ki, sentyabrın 8-də oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

