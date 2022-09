Rusiya ona və müttəfiqlərinə qarşı kütləvi qırğın silahı istifadə ediləcəyi, yaxud ölkənin mövcudluğu təhlükə altında qalacağı təqdirdə nüvə silahını tətbiq edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib.

O bildirib ki, sözügedən prinsiplər hərbi doktrinada yer alıb.

