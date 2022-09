"Qarabağ" komandasının UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanov siyahəya 25 futbolçu əlavə edib.

Bunlardan 3-ü qapıçı, 9-u müdafiəçi, 9-u yarımmüdafiəçi və 4-ü hücumçudur.

