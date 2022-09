Çavuşoğlu: “Avropa İttifaqının genişlənməsi prosesi artıq arxa plana keçib”

Bu gün Avropa İttifaqının genişlənməsi prosesi arxa plana keçir və təşkilkatın gündəmini ayrı-ayrı dairələrin və ölkələrin dar siyasi maraqları formalaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

O qeyd edib ki, genişlənmə vaxtilə Aİ-nin ən uğurlu siyasi təşəbbüslərindən biri olub:

“Müasir Avropa İttifaqı öz içinə qapanıb və dar siyasi maraqlar genişlənmənin gündəmini udub. Məsələn, heç kim Albaniya və Şimali Makedoniyanın Aİ-yə qəbulu niyə bu qədər uzun müddət gözlədiyini izah edə bilməz”.

