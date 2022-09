İtaliyada keçirilən 48-ci beynəlxalq Çernobbio Forumunda iştirak edən Prezident İlham Əliyev daha bir səmimi görüntüsü ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Real TV-nin “stand-up” edən jurnalisti Kamran Qasımov qəfildən Prezidentin zala daxil olduğunu görür. Azərbaycanın media nümayəndəsini görən ölkə başçısı onunla salamlaşaraq tədbir salonuna daxil olub.

Görüntülər qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

