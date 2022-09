Ermənipərəst hərbi jurnalist Semyon Peqov Moskvada saxlanılıb.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, bu barədə "WarGonzo" teleqram kanalı məlumat yayıb.

"Semyon Peqov otelə daxil olmağa çalışıb. O, sərxoş halda hesab edilib və restoran rəhbərliyi ondan polisə şikayət üçün ərizə ilə müraciət edib. Məlumata görə, o, administratoru hədələyib",- məlumatda qeyd olunub.

Saxlanılan Semyon Peqovun izahat yazdıqdan sonra sərbəst buraxıldığı bildirilir.

