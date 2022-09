Türkiyədə Aralıq dənizi sahillərində 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.



Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fəlakət və Fövqəladə Hallar Rəhbərliyinin (AFAD) saytında yer alan məlumatda bildirilib.

Zəlzələ saat 07.13-də, 6,76 kilometr dərinlikdə baş verib.

