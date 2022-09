Ukraynada daha bir azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslən Azərbaycanın Balakən rayonundan olan, Ukrayna vətəndaşı Əliyev Rüstəm Ramazan oğlu Xerson istiqamətində Knyazovka rayonunda artilleriya atışmaları nəticəsində həlak olub.

