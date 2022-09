Üzücü xəbər: Azərbaycanda 15 yaşlı qız faciəvi şəkildə öldü

Daşkəsəndə odlu silahdan açılan atəş nəticəsində həyatını itirən qızın ölüm səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qabaqtəpə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 2007-ci ildə anadan olmuş Həsənova Günel Əli qızı yaşadığı evdə odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölüb.



Meyit müayinə olunmaq üçün adiyyatı üzrə təhvil verilib. Məlumata görə hadisə baş verən zaman yeniyetmə qız evdə tək olub. Onun intihar etdiyi təsdiqlənib.



Faktla bağlı Daşkəsən rayon prokrorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.