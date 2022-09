Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin İstanbul şəhərində azərbaycanlı kriminal avtoritet idman zalında qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qətlə yetirilən şəxs Ceyhun Beyləqanlı (Ələkbərov) adı ilə tanınır və kriminal aləmə yaxındır. Onun fotosu sosial mediada yayılıb.

Qeyd edək ki, Ceyhun Ələkbərovun ölümü ilə bağlı iki nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Bunlardan biri Rusiya vətəndaşı, digəri isə "Zyoma Masallinski" (Zeynal) kimi tanınan kriminal avtoritetdir.

