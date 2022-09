Şəmkirdə bıçaqlanma hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Qaracəmirli kənd sakinləri - iki qardaş, 41 yaşlı Eldar və 38yaşlı Vasif Həsənov qardaşları bıçaqlanıblar. Onlar dərhal xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.

Qardaşların hansl şəraitdə bıçaqlandığı hələ ki məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.