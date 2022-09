Bu da “Neftçi”nin futbolçusunun sevgilisi Mehin - FOTOLAR

Tanınmış influenser Mehin Oktaylının (@iconmekh) “Neftçi” futbol klubunun oyunçusu Rəhman Hacıyevlə sevgili olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə müddətdir birlikdə olan cütlük artıq bunu sosial şəbəkədə də paylaşmaqdan çəkinmirlər.

Ötən gün Rəhman da İnstaqram “Story”də Mehinlə əl-ələ tutduğu fotonu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Mehinin dostları isə paylaşımları ilə onun yaxın aylarda ailə quracağına işarə veriblər.

Qeyd edək ki, əslən Tovuzdan olan 29 yaşlı futbolçu “Neftçi”də yarımmmüdafiəçi mövqeyindədir. O, 17 nömrə altında çıxış edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.