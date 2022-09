Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyasının (ISSF) İcraiyyə Komitəsi 2023-cü ildə atıcılıq üzrə dünya çempionatının Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ISSF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Məlumata əsasən, dünya çempionatının 2023-cü ilin 14-31 avqust tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılır.

