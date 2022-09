SON DƏQİQƏ: Lənkəran-Lerik yolunda avtobus aşdı - Ölənlər var

Lənkəran rayonunun Boladı kəndindən Lerik rayonuna ziyarətə gedənlər geri qayıdarkən Lerik rayonunun Günəşli kəndi ərazisində qəzaya düşüblər.



Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, təqribən 18 - 20 nəfər tutumu olan mikroavtobusda olan sərnişinlərin əksəriyyətinin yaşlı adamlar olduğu bildirilir. Xilasedicilər meyitləri və yaralıları yerli sakinlərin köməkliyi ilə maşından çıxarıb, aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

Bu barədə APA-ya Lerik rayon Günəşli kəndi üzrə ərazi icra nümayəndəsi Mirabbas Vəliyev məlumat verib. Məlumata görə, ölənlərin sayı 8-ə çatıb.

Ölənlərin bəzilərinin adı açıqlanıb:

Seyyadova Səyyad Hacıbala oğlu - sürücü

Nərimova Nazilə Ağaəli qızı

Fərəcovaa Şərafət Ənvər qızı

İbrahimova Əsmət Ağababa qızı

Qurbanova Güllər Məmmədağa qızı

Hazırda bütün yaralı və ölənlər Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılır.

***



Lerik rayonunda yerli turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Günəşli kəndində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, qəza zamanı azı 5 nəfər ölüb, daha 10 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.