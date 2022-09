Xəbər verdiyimiz kimi Lənkəran rayonunun Boladı kəndindən Lerik rayonuna ziyarətə gedənlər geri qayıdarkən rayonun Günəşli kəndi ərazisində qəzaya düşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 8 nəfər ölüb.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

