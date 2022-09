Sabah Britaniyanın yeni baş nazirinin adı açıqlanacaq.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sabah Britaniya saatı ilə təxminən 12:30 radələrində yeni baş nazirin adı açıqlanacaq. Buna görə vəzifəyə hazırkı xarici işlər naziri Liz Trass və ya keçmiş maliyyə naziri Rişi Sunak seçiləcək.

Qalib Mühafizəkarlar partiyasının üzvləri arasında keçirilən səsvermə yolu ilə müəyyən edilir. Partiyanın üzvləri Böyük Britaniya əhalisinin 1%-dən azını təşkil edir.

Boris Consonun istefasını isə bir gün sonra, 6 sentyabrda kraliçaya elan edəcəyi gözlənilir. 96 yaşlı kraliça vəzifədən gedən baş naziri Şotlandiyadakı qəsrində qəbul edəcək. O, yeni seçiləcək baş naziri də burada qəbul edəcək.

Xatırladaq ki, Kraliça Elizabetin 70 illik hakimiyyəti dövründə 14 baş nazir olub.

