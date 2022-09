“Kəpəz”in yeni baş məşqçisi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisi Tərlan Əhmədova tapşırılıb.

Tərəflər 1 illik müqavilə imzalayıb. Əhmədov bu postda Yaşar Vahabzadəni əvəzləyib.

