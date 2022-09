Paytaxt küçələrində təcili tibbi yardım maşını idarə etmək elə də asan deyil.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, təcili tibbi yardım sürücülərindən biri maşını idarə edən zaman yolda olan digər avtomobillərin hərəkətini əks etdirən video paylaşıb.

Görüntülərdən aydın olur ki, ünvana yetişməyə tələsən tibbi yardım avtomobilinə başqa maşınlar demək olar ki yol vermir. Məcbur qalan sürücü də küçədə ötmə əməliyyatları edərək təhlükəli anlara səbəb olur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

