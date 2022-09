Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri kim olacaq?

Boris Consondan sonra Böyük Britaniyanın baş nazirinin kim olacağı bu gün açıqlanacaq.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu, Mühafizəkarlar Partiyasının yeni lideri seçiləndə məlum olacaq.

Partiyanın yeni sədrinin kim olacağı Bakı vaxtı 13:30-da elan ediləcək.

Liderlik uğrunda mübarizə Britaniyanın xarici işlər naziri Liz Trassla Rişi Sunak arasında gedəcək.

Müfafizəkarlar Partiyasının yeni lideri Böyük Britaniyann yeni Baş naziri olacaq. O, vəzifəsinin icrasına sentyabrın 6-da başlayacaq.

