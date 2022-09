Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri müraciət yayıb - VİDEO

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Ferqus Ould videomüraciət yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat tviterdə paylaşdığı müraciətdə deyib:

“Mənim adım Ferqus Oulddur. Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni səfiri təyin olunduğum üçün çox şadam. Ölkələrimiz arasında münasibətlər artıq yüksək səviyyədədir, amma inanıram ki, biz birlikdə daha da çox şey edə bilərik. Özüm haqqında sizə qismən məlumat verim. Mən şotland və britaniyalıyam. Öz soy kökümlə fəxr edirəm. Eyni zamanda başqa ölkələrin tarixi, adət-ənənələrini, həmçinin onların müasir mədəniyyətlərini öyrənməyi sevirəm. Üç yeniyetmə övladım var. Onlar məni yeni musiqi, texnologiya və ideyalarla tanış edirlər. Valideynlərimin hər ikisi universitet professoru idi”.

Səfir, həmçinin artıq bir ildir ki Azərbaycan dilini öyrəndiyini deyib.

