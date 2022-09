Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmaları canlı yayımlayacaq telekanalların siyahısını təqdim edir:



5 sentyabr



İtaliya, A Seriyası

20:30 Salernitana – Empoli (Futbol 2)

20:30 Montsa – Atalanta (Futbol 1)

22:45 Torino – Leççe (Futbol 1)



Rusiya, Premyer Liqa

21:00 Torpedo Moskva – Rostov (Matç Premyer)



Türkiyə, Super Liqa

22:00 Qalatasaray – Qaziantep (beİN Sports 1)



İspaniya, La Liqa

23:00 Valyadolid – Almeriya (S Sport 1)

