Lerikdə qəzaya düşənlərin son durumu açıqlanıb: İkisinin vəziyyəti ağırdır

Lerik rayonunun Günəşli kəndində baş verən yol qəzasında xəsarət alanların son durumu açıqlanıb.

Metbuat.az TƏBİB-ə istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanların müalicəsi Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında davam etdirilir.

Məlumata görə, xəstəxananın Reanimasiya şöbəsində müalicəsi aparılan 8 nəfərdən (7-si qadın, 1-i kişi olmaqla) ikisinin vəziyyəti ağır, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir.

Qeyd edək ki, sentyabrın 4-də rayonun Günəşli kəndində yerli turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb. Nəticədə rayonun Göyşaban kənd sakini - Xəlilova Dilarə İslam qızı, Boladi kənd sakinləri - Həşimova Sərvər Əhməd qızı, Axundova Saray İslam qızı, Ağayeva Təcrübə Ağababa qızı, Cəfərova Güldəstə Məmmədağa qızı, Rzayeva Səmayə Ağababa qızı, Tahirova Zərintac İslam qızı vəfat edib. Sürücü Səyyadov Səyyad Hacıbala oğlunun vəziyyəti stabilləşdiyindən paltaya köçürülüb.

