"Bakı küçələrində indiyədək rast gəlmədiyimiz tıxaclar olacaq" - Qorxudan proqnoz

Tanınmış ekspert Ərşad Hüseynov paytaxtın tıxac problemini gündəmə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekspertin görə cəmi bir həftə sonra paytaxtın küçələrində son illər rast gəlmədiyimiz tıxaclara şahidlik edəcəyik.

Dərslərin başlanması ilə paytaxtın ictimai nəqliyyatının iflic vəziyyətə düşdüyünü qeyd edən ekspert bildirdi ki, avtobuslarla sərnişin daşıma çox ciddi iqtisadi, texniki və təşkilati böhran yaşayır. Ərşad Hüseynov hesab edir ki, belə davam etsə, dövlətin ciddi dəstəyi və müdaxiləsi olmasa, bu sektorun çöküşü çox uzaqda deyil.

“Paytaxt metropoliteni genişlənmir, demək olar ki, yerində sayır. Taksi aqreqatorları “hər kəsi ucuz qiymətə biz daşıyacağıq” devizini açıq səsləndirirlər. İlk baxışdan cazibədar, lakin Bakı kimi iri şəhərdə reallıqdan uzaq olan bu ideya son illərdə taksi minik avtomobillərinin sayının dəfələrlə artmasına gətirib çıxarıb. İctimai nəqliyyatla qane olmayan, çox vaxt ona əli çatmayan və “ucuz taksi” şüarının keçici olduğunu bilən insanlar bütün imkanlarını səfərbər edərək fərdi avtomobil əldə etməkdədirlər. Köhnə, bəzən yarasız avtomobil sahibləri isə ondan bərk-bərk yapışıblar ki, yollarda qalmasınlar. Əslində fərdi avtomobillərin artması qorxulu deyil, çünki bu, firavanlıq, maddi rifahın yüksək olması deməkdir (inkişaf etmiş ölkələrdə belədir). Amm bizim dərdimiz odur ki, fərdi avtomobil nəinki ailənin, hətta bəzən qohum-qonşunun yeganə yerdəyişmə vasitəsi olur. Bu səbəbdən az qala hər kəsin avtomobili hər gün küçədə olur. Düşünürəm ki, velosipedin real mobillik (yerdəyişmə) vasitəsinə çevirilməsi istiqamətində isə sadəcə söz-söhbət var. Tıxac yaradan digər səbəblər (müəyyən yerlərdə hərəkətin təşkilimdəki qüsurlar, qanunsuz parklanma, bəzən elementar mədəniyyətsizlik və s.) də yerində qalır. Belə mənzərə fonunda tıxaclar qaçılmaz olur. Nəticədə vaxtımız, pulumuz, əsəblərimiz, əmək qabiliyyətimiz və s. yollarda xərclənir...”

Ekspert onu da qeyd etdi ki, kədərlisi odur ki, hansısa dövlət qurumunun bu bəlanı həll etmək istiqamətində aydın fəaliyyət planı, ideyası yoxdur. Təbii ki, belə ola bilməz. Bu istiqamətdə real ciddi işlər görmək lazımdır.

Metbuat.az

