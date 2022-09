Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Liz Trass Mühafizəkarlar Partiyasının lideri seçilib və nəticə etibarilə ölkənin Baş naziri olub.

Qeyd edək ki, o, bu postda Boris Consonu əvəz edəcək.

