Çavuşoğlu Əminə Cabbar və Mustafa Cəmilovla görüşüb - FOTOLAR

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Ukrayna xarici işlər nazirinin müavini Əminə Cabbar və Ukraynanın xalq deputatı, Krım Tatar Milli Hərəkatının lideri Mustafa Cəmilovu (Krımoğlu) qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əminə Cabbar tviterdə paylaşım edib:

“Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Krım Platformasının II Zirvəsində iştirakı və Türkiyənin Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi məsələsində dəyişməz dəstəyini təqdir edirəm”.

Eyni zamanda Ukrayna nümayəndələri Türkiyə Prezidentinin baş məsləhətçisi Yalçın Topçu ilə Krım Platformasının II Zirvəsinin nəticələrini müzakirə ediblər. Bundan başqa, tərəflər Krım tatarları və digər Ukrayna vətəndaşlarını qorumaq üçün bundan sonrakı birgə addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Qeyd edək ki, Ukrayna XİN başçısı Dmitro Kulebanın birinci müavini olan Əminə Cabbar bu qurumda Krım türklərinin ilk nümayəndəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.