"Unibank" əmək haqqı layihəsində yenilik edib

İndi “Unibank”ın əmək haqqı layihəsinə qoşulan şirkətlər həm xərclərinə qənaət edəcək, həm də layihəyə daha asan və sürətli qoşula biləcəklər.

Çünki şirkətin əməkdaşlarının artıq "UCard"ı varsa, həmin əməkdaşlar üçün yeni kart sifariş etməyə ehtiyac yoxdur. Əmək haqqı elə əməkdaşın mövcud "UCard"ına köçürüləcək və şirkətin kart sifarişi üçün nəzərdə tutduğu xidmət haqqı müəssisənin öz hesabında qalacaq.

“Unibank”ın əmək haqqı layihəsinə ən sərfəli şərtlərlə qoşulmaq üçün bu fürsəti qaçırmayın! Artıq hər bir əməkdaşınız çox rahatlıqla 4 valyutalı və çox üstün imkanlara malik bank kartına sahib ola bilər.

"UCard"ın hansı üstünlükləri var?

Multivalyutalı olmaqdan başqa, "UCard" həm ödəniş və köçürmələr, həm də vəsaitin kartda saxlanılması zamanı sahibinə qazanc gətirir:

-"UCard"dan istənilən ölkədaxili bank kartına 2000 manatadək köçürmələr 0% komissiyalıdır;

-"Unibank" UTM-lərində "UCard"dakı vəsaitini 0% komissiya ilə nağdılaşdırmaq mümkündür;

-Pulunuzu kartda saxlamaq sizə illik 6%-dək qazanc gətirir;

- "UCard" alış-veriş zamanı ticarət, xidmət obyektindən asılı olaraq, 30%-dək keşbek qazanırsınız (bütün supermarket, kafe-restoran və yanacaqdoldurma məntəqələrində isə "UCard" istifadəçiləri üçün yüksək -5%-dək keşbek imkanı yaradılıb;

- Əksər mağazalarda "UCard"la faizsiz və uzunmüddətli taksitli alış-veriş etmək olar;

- 40 günədək faizsiz kredit xətti var;

-40 günü faizsiz olan 10.000 AZN-dək kredit xətti və 20 000 AZN-dək nağd kredit imkanı;

- "UCard"ın müxtəlif valyutalı hesabları arasında sərfəli şərtlərlə köçürmələr mümkündür, sizin "UCard"a gələn vəsait isə avtomatik olaraq həmin valyutada olan hesabınıza köçür;

- "UBank"dakı ƏDV hesabındakı vəsaiti komissiyasız "UCard"a köçürə bilərsiniz;

Banka gəlmədən əmək haqqı layihəsinə qoşula, həm kartların sifarişi, həm də çatdırılmasını onlayn qaydada həyata keçirə (https://online.unibank.az/corporate/) bilərsiniz.

“Unibank”ın əmək haqqı layihəsinə qoşulmağın üstünlükləri:

—24/7 rejimdə əmək haqqı ödənişlərinin vahid fayl formasında onlayn köçürülməsi imkanı və dərhal kartlara oturması;

— Kartların istənilən ünvana çatdırılması;

— Əməkhaqqının ödənilməsi üçün overdraft kreditləşdirilməsi;

— Əmək haqqı kartının sahiblərinə güzəştli şərtlərlə istehlak krediti ayrılması imkanı;

—Mobil bankinq xidmətinə qoşulmaqla, kart sahiblərinin günün istənilən vaxtında kart hesabına nəzarət etməsi,ödənişləri həyata keçirməsi;

—Pulsuz SMS Bankinq xidməti.

"Unibank" – Sənin Bankın!

