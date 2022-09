Bakıda 191 və 213 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilərək Cabir Əliyev və Abbasqulu ağa Bakıxanov küçələri ilə təşkil edilib.

Bu barədə Mebuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

Məlumata görə, dəyişikliyə səbəb paytaxtın Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsinin daxili yollarında abadlıq işlərinin aparılmasıdır.

