Türkiyənin məşhur müğənnisi Hadisə səhnədə ağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

İzmirdə səhnəyə çıxan sənətçi “Küçük bir yol” mahnısını ifa edərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

"Həyatımın mahnısı dediyim "Küçük bir yol"u düz iki il əvvəl bu gün yayımladıq. Bizi belə güclü və mənalı mahnı ilə tanış edən Devrim və Meteyə təkrar təşəkkür edirəm", - Hadisə görüntülərini şərh edib.

