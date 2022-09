Göygöl rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Gəncə-Daşkəsən avtomobil yolunun Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ-2107" markalı minik avtomobili ilə kiçik tutumlu yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar olduğu bildirilir. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

