17-ci sezonu ilə izləyicilərin təqdimatına keçəcək olan məşhur türk serialı - "Arka sokaklar"da tanınmış aktyoru Şevket Çorux yer almayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mesut" adlı polis obrazını canlandıran 49 yaşlı aktyor serialdan ayrılıb. O, bu qərarın səbəbini açıqlamayıb.

"16 mövsüm və 632 bölüm üçün "Arka Sokaklar" üçün çabaladım. Məsutla son dəqiqəyə qədər tər tökdüm. Bu gün mən bu yolun sonundayam" - deyə vurğulayıb.

