Azərbaycanlı pəhləvan Fariz Babayev vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Sabirabad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, pəhləvanın ölümünə səbəb ürəyində yaranan narahatlıq olub.

Qeyd edək ki, Babayev Fariz Behtulla oğlu ağır atletika idman növü ilə məşğul olub. O, Sabirabad Rayonu Həşimxanlı kənd klubunun direktoru vəzifəsində çalışırmış.

