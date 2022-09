Paşinyan Rusiyaya gedir

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu gün Rusiyaya gedir.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Paşinyanın sentyabrın 6-dan 9-dək Rusiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində prezident Vladimir Putinlə görüşü planlaşdırılır.

Qeyd edilib ki, Ermənistan hökumətinin başçısı Vladivostokda keçiriləcək VII Şərq İqtisadi Forumunun “Çoxqütblü dünyaya doğru” mövzusundakı plenar iclasda iştirak edəcək. Tədbirdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və digər dövlət başçıları iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.